Nuova vita alla scuola media Montanari: 2,5 milioni per interventi strutturali, infissi e "cappotto"

Interventi strutturali, rivestimenti termici, nuovi infissi e via le barriere architettoniche: in questo modo si rinnoverà una delle più grandi scuole medie della città. La Giunta di Ravenna ha approvato il progetto di fattibilità tecnica - economica relativa al miglioramento sismico, l'efficientamento energetico e l'abbattimento delle barriere architettoniche della scuola media "Mario Montanari" in via Aquileia a Ravenna. Un importante progetto di riqualificazione del valore di 2 milioni e mezzo di euro.

Il progetto, come si legge negli atti approvati dalla Giunta, "si prefigge come obiettivo quello di eliminare le carenze statiche e migliorare il comportamento sismico almeno di un corpo di fabbrica mediante rinforzi specifici sugli elementi strutturali portanti e al contempo di migliorarne l’aspetto energetico mediante sostituzione degli infissi e un sistema di isolamento a cappotto. Migliorare infine laddove possibile ed eventualmente ripristinare i sistemi di superamento delle barriere architettoniche".

L'edificio

La scuola secondaria “Mario Montanari” si presenta tra le più grandi scuole secondarie del Comune di Ravenna sia per il numero di utenti che di locali: ospita infatti 7 corsi didattici per un totale di 21 aule di lezione, oltre ad aule per attività speciali, una sala polivalente, due palestre di cui una provvista di campo regolamentare da basket utilizzate anche da varie società sportive e di una serie di locali a servizio della segreteria didattica.

L’edificio fu costruito alla fine degli anni ’60 e, nel corso dei decenni, si sono susseguiti una serie di interventi di manutenzione straordinaria volti a migliorare il plesso scolastico da vari punti di vista in quanto l’edificio presenta una serie di carenze strutturali, energetiche e funzionali. Date le dimensioni del plesso e la necessità di garantire la continuità didattica, ogni intervento eseguito è stato limitato a una zona o a una porzione strutturale del plesso.

Il progetto

Ora nella relazione del progetto di riqualificazione si specifica come sia "prioritario un intervento di tipo strutturale rispetto agli altri sia per motivi di sicurezza, sia per evitare che uno degli altri interventi venga inficiato da un successivo intervento sulle strutture". In seguito a una serie di analisi sulla vulnerabilità sismica si è ritenuto "opportuno intervenire seguendo le unità strutturali, adeguandole staticamente e migliorandole sismicamente, in modo che al contempo possa essere migliorato l’aspetto energetico e l’accessibilità agli utenti con disabilità".

Riguardo all'efficientamento energetico, nelle schede del progetto di fattibilità si specifica che "i pacchetti murari e di copertura dei corpi laterali non prevedono attualmente, alcuno strato isolante". In particolare, con i lavori si andrà ad applicare un "rivestimento termico a cappotto all'esterno delle superfici

opache verticali" e si procederà anche con la "sostituzione degli infissi esterni", andando a rimuovere gli infissi attualmente utilizzati e installando i "nuovi serramenti ad elevate prestazioni energetiche". Il progetto di fattibilità approvato prevede, allo stato attuale, una durata presunta dei lavori di 127 giorni lavorativi dalla partenza del cantiere. Un intervento che se dovesse partire, come indicato nel progetto consultabile sull'albo pretorio, in data 19 giugno, si concluderebbe il 17 dicembre del 2023.