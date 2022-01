Riqualificazione urbana, Morrone (Lega): "Dal Governo 1,6 milioni per strade e marciapiedi ravennati"

“Mentre l’attenzione è tutta rivolta all’elezione del capo dello Stato, tappa fondamentale per il Paese, la Lega al Governo lavora per le amministrazioni comunali con particolare attenzione alle sempre più pressanti richieste dal territorio. La legge di bilancio 2022 prevede 300 milioni di euro a favore dei Comuni, suddivisi in due annualità 2022 e 2023, destinati alla riqualificazione di strade e marciapiedi e al decoro urbano". Lo afferma in una nota il parlamentare della Lega Jacopo Morrone.

"Innovativo è il breve lasso di tempo, appena 14 giorni, con cui è stato emanato il decreto attuativo che riparte le risorse fra gli enti. In Romagna arrivano quasi 5 milioni (4.905.000 euro) e, in particolare, alla provincia di Ravenna sono assegnati 1 milione e 605.000 euro, così suddivisi: al capoluogo Ravenna 345.000 euro, ai comuni sotto i 100.000 abitanti 240.000 euro (Faenza); sotto i 50.000 abitanti 375.000 euro in totale; sotto i 20.000 abitanti 360.000 euro in totale; sotto i 10.000 abitanti 225.000 euro in totale; infine, sotto i 5.000 abitanti 60.000 euro in totale. L’auspicio - conclude il parlamentare del Carroccio - è che l’accelerazione impressa nell’erogazione dei fondi possa consentire alle amministrazioni comunali di organizzare al meglio la programmazione degli interventi da realizzare”.