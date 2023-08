Rischia di annegare tra le onde, la figlia lo avvista dalla riva: uomo portato in salvo

Ha rischiato di annegare, ma grazie al pronto intervento dei bagnini è stato portato in salvo. È successo nel pomeriggio di oggi, attorno alle 16.45, nella spiaggia libera a sud di Lido di Dante. Un turista tedesco, nonostante il mare molto mosso e la bandiera rossa, si è tuffato in mare per fare il bagno ma, una volta al largo, si è trovato in difficoltà non riuscendo più a raggiungere la riva.

A dare l'allarme è stata la figlia, che ha visto il padre in difficoltà dalla spiaggia, insieme ad altri bagnanti. In breve tempo l'uomo è stato raggiunto dai bagnini di salvataggio della spiaggia libera e da un bagnino fuori servizio, che hanno soccorso il turista e lo hanno portato a riva, lottando con gran fatica contro le onde. Una volta tornato in spiaggia, l'uomo ha abbracciato la figlia e ringraziato i soccorritori e i bagnanti, rifiutando le cure dei sanitari.