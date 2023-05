Rischio esondazione per Ronco, Montone e Fiumi Uniti: tutte le zone da evacuare, chiude l'Esp

Arriva l'allerta della Protezione Civile per la città di Ravenna e le sue frazioni con l'ordine di evacuazione immediata alla popolazione e alle aziende di Madonna dell’Albero, Ponte Nuovo, case sparse lungo la Marabina fino a Lido di Dante: le persone si rechino all’area di accoglienza allestita al museo Classis di Classe, in via Classense 29. Passare parola.

Inoltre l'ordine di evacuazione immediata riguarda anche la popolazione e le aziende di via Galilei e viale Newton nella zona adiacente ai Fiumi Uniti in direzione nord fino allo scolo Lama; zona via Antica Milizia dal canale Lama fino alla rotonda Germania, Borgo Montone, compreso centro commerciale Esp (chiuso in via precauzionale), Porto Fuori nella parte compresa fra via Stradone e via Bonifica da una parte e i Fiumi Uniti dall’altra: le persone si rechino all’area di accoglienza allestita al Cinemacity in via Secondo Bini 7 a Ravenna.

Chi si trova nelle aree limitrofe a tutte quante le zone elencate, ad esempio a Lido di Dante e nella porzione di Classe tra via Romea Vecchia e via Marabina, e per qualsiasi motivo non si sentisse sicuro può comunque andare nell’area di accoglienza a lui più vicina. Passare parola. Seguire gli aggiornamenti di protezione civile su www.comune.ra.it e social del Comune e del sindaco.

Il Comune di Ravenna, in considerazione dell’innalzamento dei livelli del canale Fosso Ghiaia, ha disposto inoltre l’evacuazione dell’intero abitato, in aggiunta alle evacuazioni già comunicate. Si ricorda che è obbligatorio lasciare l’abitazione, fino a cessata esigenza. Per chi non dispone di luoghi dove riparare, sono stati istituiti i seguenti punti di accoglienza, presidiati da apposito personale e attrezzati per offrire vitto e alloggio:

Istituto tecnico industriale statale Nullo Baldini, Ravenna, via Marconi 2

Scuola primaria Campagnoni, San Pietro in Campiano, viale 2 giugno 1946

Cinemacity, Ravenna, via Secondo Bini 7

Museo Classis, Classe, via Classense 29

PalaCosta, Ravenna, piazza Caduti sul Lavoro 13

I livelli dei fiumi

Nei minuti che hanno preceduto l'ordine di evacuazione del Comune, erano circolate sui social varie notizie, inesatte, sulla rottura o sull'esondazione del Montone nei pressi dell'Esp. Come confermano dal Comune, non si è verificata alcuna rottura, ma la situazione rimane delicata per le piene dei fiumi. Ciò che preoccupa di più è probabilmente la tenuta degli argini, ormai messi a dura prova da ore. Una situazione che ha poi portato all'ordine di evacuazione di varie zone di città e forese. In particolare i livelli idrometrici di Ronco, Montone e Fiumi Uniti rimangono oltre la soglia rossa in tutte le stazioni di monitoraggio di Arpae. Secondo i dati aggiornati alle 14.30: il Montone a San Marco è a un livello di 4.50 metri (in discesa rispetto ai 4.66 di mercoledì mattina alle 9), il Ronco a San Bartolo è a 7.62 metri (solo lievemente calato rispetto ai 7.65 delle 10 di mattina), andamento stabile anche per i Fiumi Uniti alla stazione Rasponi con un livello di 4.40 m (era giunto a 4.43 m alle 6.30 di mattina). All'aggiornamento delle 15 ulteriormente abbassato il livello del Montone a San Marco (4.45 metri), del Ronco a San Bartolo (7,58 metri), e dei Fiumi Uniti alla stazione Rasponi (4.28 metri).