Rischio incendi in pineta: una rete di sensori per monitorare se la temperatura si alza troppo

Da aprile a settembre è attivo il servizio Avvistamento Incendi Boschivi Aib nella pineta di Cervia. Una squadra di volontari, coordinati dall'associazione di protezione civile Lance Cb Cervia, debitamente formata ed equipaggiata, è impegnata quotidianamente nella pineta di Cervia in attività di prevenzione e pronto intervento. Il servizio organizzato dall'Unità Protezione Civile comunale, si integra a quello coordinato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per la provincia di Ravenna e prevede attività di vigilanza - sorveglianza e avvistamento, attività di contenimento e spegnimento degli incendi, nonché attività di bonifica dei siti.

Il Servizio di sorveglianza, avvistamento, spegnimento e bonifica degli incendi nella pineta di Cervia e Milano Marittima per l’anno 2023 prevede un capillare controllo delle aree pinetate comunali ed è disciplinato da specifica convenzione sottoscritta dall'associazione di volontariato cervese. Il servizio AIB sarà integrato da un monitoraggio e presidio notturno della pineta effettuato da ditta esterna qualificata da luglio ad agosto.

Attivo anche il sistema per la precoce individuazione di focolai di incendio. Una rete di sensori installati nella pineta di Milano Marittima permette il costante monitoraggio della temperatura ambientale. I sensori inviano allarmi specifici al superamento di soglie di attenzione preimpostate. Il ricevimento degli allarmi consentirà un tempestivo intervento in loco per verificare e fronteggiare un eventuale innesco di incendio.

Proseguono gli approfondimenti progettuali per l’installazione di telecamere e strumentazioni idonee alla rilevazione dati utili alla prevenzione incendi e altri fini di protezione civile. Le installazioni, da posizionare strategicamente rispetto alle aree pinetate, consentiranno il monitoraggio strumentale per la rilevazione di dati utili alla prevenzione incendi e l’individuazione precoce di eventuali inneschi. La strumentazione permetterà, inoltre, di supportare le azioni di presidio in contrasto ad altri rischi del territorio.

Si ricorda che Il numero da contattare in caso di avvistamento di un incendio boschivo è il 115 (numero nazionale di pronto intervento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco). È possibile trovare tutte le informazioni utili al seguente indirizzo: https://protezionecivile.comunecervia.it/rischi/incendi-boschivi.html.

Commenta l’Assessore alla Protezione civile Enrico Mazzolani: “Da sempre l’amministrazione ha prestato massima attenzione alla vasta area pinetale di Milano Marittima. Questo luogo, specialmente nel periodo primaverile/estivo, è frequentato da residenti e turisti che a piedi o in bici amano attraversarlo. In considerazione dell’andamento climatico degli ultimi anni in cui le precipitazioni piovose sono diminuite, il rischio incendi si è particolarmente aggravato anche per cause naturali. L’Agenzia Regionale per la Sicurezza del territoriale e la Protezione civile ha attivato su tutto il territorio regionale, a far tempo dal 1 luglio, la fase attenzione incendi boschivi. In data 15 marzo la Giunta comunale, con grande anticipo, ha approvato una serie di provvedimenti relativi al rischio d’incendi boschivi nella pineta di Cervia e Milano Marittima. In quella occasione sono state finanziate e previste diverse azioni per la mitigazione del rischio, nel breve termine programmati maggiori presidi del territorio con risorse umane, nel medio termine un maggior impegno di tecnologie che possano costantemente presidiare da remoto il territorio”.