Risolto il guasto all'impianto anti incendio: i bambini della scuola dell'infanzia possono rientrare

Tornano regolarmente in aula martedì i bambini della scuola dell'infanzia comunale Capucci di Lugo che stanno frequentando temporaneamente nell'edificio della scuola elementare Codazzi. Sabato infatti i Vigili del Fuoco sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un cittadino relativa a una perdita d’acqua nella scuola Codazzi, con l’impianto anti incendio che è stato chiuso in attesa della risoluzione del problema rendendo così impossibile, per ragioni di sicurezza, l'apertura della scuola lunedì.

Il sopralluogo di lunedì mattina da parte dei tecnici comunali e della ditta incaricata ha fatto emergere che il guasto riguardava un idrante che si trova nel cortile sul lato dell’edificio in viale Europa e che è stato sostituito. In questo modo, con il ripristino completo dell’impianto anti incendio, l’edificio scolastico può riaprire ai bambini della scuola dell’infanzia comunale e del Centro ricreativo estivo gestito dalla cooperativa Zerocento.