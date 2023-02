Risparmio energetico, anche Riolo Terme si “illumina di meno”

Anche quest'anno il Comune di Riolo Terme aderisce a "M'illumino di meno", la campagna di sensibilizzazione al risparmio energetico promossa dalla trasmissione Caterpillar, in onda su Rai Radio 2.

Per partecipare basta spegnere le luci di casa per un'ora, dalle 19.00 alle 20.00 di giovedì 16 febbraio. I partecipanti sono invitati a postare sui social una foto romantica con l’hashtag #bacioalumedicandelariolo, taggando il Comune di Riolo Terme e Caterpillar Radio2. Una volta conclusa la campagna, le foto verranno raccolte in un video.