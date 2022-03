Risparmio energetico, Ausl Romagna aderisce a "M'illumino di meno": luci spente nei parcheggi aziendali

Anche quest'anno l’Ausl Romagna aderisce alle iniziative della XVI edizione di “M’illumino di meno – Giornata nazionale del Risparmio energetico” che ricorre venerdì: un'adesione non solo simbolica, ma che prevede lo spegnimento delle luci nei principali parcheggi aziendali, dalle 18 alle 19 e compatibilmente con il mantenimento dei necessari standard di sicurezza.

Nel corso del 2021, infatti, nonostante il perdurare dell’emergenza legata alla pandemia, sono stati messi in campo numerosi interventi di riqualificazione energetica ottenuti anche grazie al cofinanziamento europeo dei Fondi POR FESR erogati dalla Regione Emilia Romagna: completata la sostituzione di quasi 10.000 plafoniere nei principali presidi della Romagna, per un totale di quasi 1.000 tonnellate di CO2 risparmiate, l’Azienda procederà con altre 4.000 plafoniere anche nel 2022, ottenute a costo zero come miglioria dell’appalto di manutenzione.

Sono state inoltre riqualificate sempre a costo zero ben sette centrali termiche aziendali, con installazione di caldaie a condensazione che complessivamente comporteranno un ulteriore risparmio. Per quanto riguarda le fonti rinnovabili, nel corso del 2021 è stata intrapresa la realizzazione di 7 impianti fotovoltaici (sui tetti di altrettanti ospedali di dimensione medio/piccola) oltre ai 12 già installati, che entro il primo trimestre 2022 porteranno la potenza solare complessiva da 815 a 1.225 kWp. Sono in fase di avvio lavori per altri 3 impianti fotovoltaici su pensilina, tramite i quali entro la fine del 2022 si installeranno ulteriori 857 kWp di potenza, fino a raggiungere un totale di oltre 2.000 kWp, con cui l’AUSL della Romagna ha intenzione di diventare l'azienda sanitaria più solare d'Italia.