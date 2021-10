Risparmio energetico, consegnata a un'impresa di Lugo la targa "Green gold"

Nelle scorse settimane l'assessora all’Ambiente di Lugo Maria Pia Galletti ha consegnato a Gianmarco Baldrati e alla sua famiglia una nuova targa “Green gold”, il riconoscimento che va a tutti coloro che hanno effettuato interventi di riqualificazione e risparmio energetico sul proprio edificio. Grazie agli interventi di ristrutturazione globale dell’edificio (che hanno previsto la coibentazione di pareti, tetti, solai, coperture, la sostituzione degli infissi, l’installazione di schermature solari, di pannelli solari termici e fotovoltaici e di sistemi di building automation), è risultato un miglioramento della prestazione energetica complessiva superiore al 25%; l’abitazione oggi rientra nella categoria più virtuosa (classe energetica A4), con un consumo di soli 22,96 kWh/mq anno.

L’abitazione è stata ristrutturata in soli sette mesi, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, con l’impegno di tutte le professionalità messe in campo. I vari interventi hanno previsto la posa di nuovi infissi e serramenti, climatizzazione, fotovoltaico e impianti di domotica. “Sono soddisfatto degli interventi effettuati - ha dichiarato Gianmarco Baldrati - grazie alle pompe di calore e all’elevato isolamento termico, non utilizziamo il gas”.

Tutti coloro che hanno effettuato attività di riqualificazione energetica della propria abitazione possono fare richiesta per ottenere gratuitamente la targa “Futuro green”. I moduli sono disponibili sul sito www.labassaromagna.it nella sezione Servizi - Energia - Futuro green, dove è possibile trovare anche l'elenco completo delle targhe consegnate fino a oggi; il progettista o l’impresa che ha effettuato l’intervento possono aiutare il cittadino nella compilazione della domanda.