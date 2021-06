Rissa a Milano Marittima, devono intervenire i Carabinieri: protagonista un gruppo di giovani lombardi

I Carabinieri di Cervia, durante i servizi svolti per il controllo del territorio negli ultimi due giorni, hanno denunciato all’autorità giudiziaria 8 persone e sanzionato 3 esercizi commerciali. In particolare, nella serata di sabato, gli uomini dell'Arma sono intervenuti nella zona centrale di Milano Marittima per una rissa in corso tra giovani. Sul posto i militari hanno provveduto a bloccare e identificare 8 ragazzi lombardi coinvolti nella zuffa. Nei confronti degli stessi, oltre al deferimento in stato di libertà per il reato di rissa, verrà avanzata una proposta tesa a impedirne il ritorno nel comune di Cervia.

Nel corso delle iniziative finalizzate a controllare il puntuale rispetto delle normative di settore, due esercizi commerciali nella zona della movida di Milano Marittima sono stati sanzionati, mentre nei confronti di un altro negozio del centro è stata applicata l’ordinanza che vieta la vendita di alcolici per asporto dopo le ore 21.00. All’esercente è stata notificata una sanzione che ammonta a circa mille euro.