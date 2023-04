Caos all'uscita dalla discoteca, 17enne in ospedale. Il padre: "Poteva essere una strage come a Corinaldo"

È molto arrabbiato il babbo di Giacomo (nome di fantasia), 17enne di Cesena che sabato sera è finito in ospedale dopo una serata in discoteca. Giacomo ha partecipato al concerto del trapper Shiva alle Indie di Pinarella insieme agli amici. "C'erano tantissimi ragazzi e dentro al locale sono scoppiate diverse risse, con persone prese a calci e pugni - racconta il padre del giovane documentando il tutto con svariati video - Ma il problema vero si è verificato quando mio figlio, verso le 3 di notte, ha cercato di uscire. Dopo essere inciampato, è stato travolto e calpestato da un'ondata di ragazzi, senza che nessuno del locale, bodyguard o altro, si facesse vivo se non dopo svariati minuti. Poi è stato trascinato fuori in malo modo".

Una volta riuscito a uscire, Giacomo è stato soccorso dall'ambulanza del 118 e portato all'ospedale Bufalini di Cesena. "Mi ha chiamato una sua amica spiegandomi cosa fosse successo, dicendomi che mio figlio faceva fatica a respirare - racconta ancora il padre - Mi sono precipitato a Cervia e quando sono arrivato ho visto varie persone ferite, sanguinanti e zoppicanti. Ho chiamato le forze dell'ordine e sono salito in ambulanza con mio figlio, lui ha riportato un trauma da schiacciamento polmonare e si è incrinato una costola, il medico del Bufalini ci ha detto che se si fosse rotta avrebbe potuto perforargli un polmone. Per fortuna mio figlio è ancora vivo, ma ha rischiato grosso, poteva succedere un'altra strage di Corinaldo".

Il padre di Giacomo è intenzionato a non lasciare cadere l'episodio nel nulla. "Farò una richiesta di risarcimento danni, visto che mio figlio ha ricevuto una prognosi di 12 giorni e dovrà sottoporsi a vari accertamenti, e con il mio avvocato sporgerò denuncia. So che altri giovani dopo la serata sono stati portati in ospedale a Ravenna. Non è possibile che un ragazzo vada in discoteca per divertirsi e rischi la vita al momento di uscire per la calca di gente che esce senza controlli. Dal locale, poi, hanno cercato di minimizzare dicendoci che erano tutti ubriachi e che sono cose che capitano, adducendo che mio figlio si è fatto male fuori dalla discoteca, invece non è vero. È una follia".

