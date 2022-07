Panico in strada: violento accoltellamento dopo la lite tra due famiglie, 4 persone in ospedale

Violenta lite a colpi di coltello tra due famiglie in piena notte. E' successo attorno all'una della nottata tra mercoledì e giovedì a Lido Adriano, lungo viale Virgilio nei pressi di alcune attività. Dalle prime informazioni pare che due persone abbiano iniziato a litigare pesantemente, fino a quando la discussione non è degenerata in rissa. A quel punto i due sono stati raggiunti da altri membri delle rispettive famiglie, di origini sia italiane che straniere. Nel parapiglia due persone sono state accoltellate, una delle due in maniera grave riportando anche traumi alla testa. Alcuni dei feriti hanno poi tentato di nascondersi all'interno di un locale presente poco distante dal luogo dell'aggressione.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con varie ambulanze e l'auto medica. L'accoltellato più grave è stato portato d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena. Portati in ospedale anche il secondo accoltellato e altre due persone che nella rissa hanno riportato vari traumi. Per fare luce sull'episodio sono intervenute le volanti della Questura di Ravenna, che indagano con la squadra mobile. Del fatto è stata informata la pm di turno.