Violenta rissa fuori dall'hotel, la protesta degli albergatori: "Stiamo diventando un nuovo Bronx"

“Noi piantiamo i fiori per abbellire i nostri alberghi ed accogliere nel miglior modo possibile i primi turisti e, intanto, appena cala la notte, in pineta accade il finimondo”. Sono queste le parole di sconforto di alcuni operatori turistici della frazione di Tagliata di Cervia che, in queste settimane che precedono l’estate, si trovano, loro malgrado, al centro di una sequela di episodi criminosi.

Dopo l’arresto di uno spacciatore trovato dalla Guardia di Finanza nella stanza di un albergo del lungomare con varie dosi di cocaina, gli albergatori della frazione rendono noto una altro fatto legato all’ordine pubblico: martedì sera, sempre nei pressi della pineta, davanti a una struttura ricettiva che dal 2013 ospiterebbe profughi e richiedenti asilo, si è scatenata una violenta rissa che ha reso necessario l’intervento di due auto della Polizia Locale e di un’ambulanza del 118.

Secondo i testimoni, attorno alle 23, dopo alcune urla e schiamazzi, la zuffa avrebbe visto protagonisti almeno sei uomini di nazionalità straniera. Dopo una veloce colluttazione, tre sarebbero poi fuggiti, mentre uno avrebbe riportato alcune ferite. Uno degli uomini, a quel punto, in evidente stato di alterazione, avrebbe invaso la carreggiata del lungomare intimando alle auto di fermarsi e di chiamare subito il 118. Dopo qualche istante è giunta sul posto un’ambulanza che ha provveduto a prestare le prime cure al ferito. In seguito sono giunte sul posto due auto della Polizia Locale seguite da una volante dei Carabinieri che ha effettuato un sopralluogo dell’area.

“Risse, schiamazzi e furti sono ormai diventati all’ordine del giorno a Tagliata - spiegano sconsolati residenti, operatori turistici e titolari di attività commerciali - dovremmo essere una località turistica e, invece, stiamo diventando un nuovo Bronx. Sono troppi i vagabondi che orbitano attorno alla pineta e, tante volte, anche alla luce del giorno, assistiamo ad episodi di spaccio. Abbiamo più volte denunciato questo stato di cose alle istituzioni ma, ad oggi, nessuno ha ancora preso in seria considerazione il problema”.