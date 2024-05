La lite tra automobilisti degenera in rissa: un arresto

Ci sono stati attimi di tensione a Ravenna, dove una lite tra automobilisti è degenerata trasformandosi in un vero e proprio tafferuglio. Tutto è avvenuto nel pomeriggio di domenica in via Trieste all'angolo con via Pirano. Ancora da chiarire le cause che avrebbero portato prima a un diverbio e poi a uno scontro fisico tra due automobilisti. Sul posto si è reso necessario l'intervento dei Carabinieri e, stando alle prime informazioni, anche un militare sarebbe stato coinvolto nel tafferuglio. Sul luogo è intervenuta anche la Polizia Locale di Ravenna e un'ambulanza del 118. Una volta riportata la calma, una persona sarebbe stata tratta in arresto.