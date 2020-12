Prima litiga con l'amico, poi lo stende con un violento cazzotto: è gravissimo in ospedale - FOTO

Feroce litigio in un bar di Punta Marina in viale dei Navigatori. Intorno alle 16 di sabato pomeriggio due persone, italiani e conoscenti tra loro, hanno iniziato a litigare per cause ancora non conosciute. Quando la situazione sembrava si fosse calmata, uno dei due ha sferrato un pugno violentissimo all'altro, un 39enne. L'uomo è crollato a terra e subito è rimasto incosciente. L'aggressore è fuggito, ma sulle sue tracce ci sono le forze dell'ordine.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con ambulanza e auto medica: le operazioni di soccorso sono durate diverse decine di minuti con l'uomo che è stato intubato e poi trasportato con il codice di massima gravità e ancora incosciente all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto la Polizia che sta cercando di fare luce su quanto accaduto

(foto di Massimo Argnani)