Risse, droga e alcol ai minori: raffica di denunce a Milano Marittima

La Stazione Carabinieri di Milano Marittima nel weekend ha denunciato un giovane di 17 anni ritenuto responsabile dell’aggressione nei confronti di un ventenne che ha riportato, a seguito del litigio, la rottura del setto nasale e 30 giorni di prognosi. Un signore di quarant’anni è stato invece sanzionato per la violazione dell’ordinanza comunale sul decoro: per lui una multa salatissima di 2mila euro. Nei confronti di un locale di Milano Marittima è stata poi elevata una sanziona amministrativa perché aveva somministrato alcolici a un minorenne.

Infine, nell’ambito dei controlli effettuati allo scalo ferroviario di Cervia per verificare gli accessi dei giovani nell’area della movida, una ragazza è stata trovata in possesso di un modico quantitativo di sostanza stupefacente. A seguito di perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto 4 bilancini di precisione e residui di infiorescenza. Il materiale è stato sottoposto a sequestro mentre la ragazza cervese è stata deferita alla Procura della Repubblica di Ravenna per la violazione delle norme contenute nel DPR 309/1990.