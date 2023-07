A Ravenna per amore: il ristoratore modenese apre con sua moglie un nuovo locale in centro

Dall'Emilia in Romagna per amore. Con il sogno, diventato realtà, di aprire un ristorante. Da qualche giorno è partita la nuova avventura di Riccardo Sighinolfi e Beatrice Bezzi, giovane coppia (39 anni lui, 31 lei) nella vita e nel lavoro, che ha inaugurato in centro a Ravenna il ristorante "Clarice", credendo in un investimento nel centro della città. L'attività trova spazio nei locali che un tempo ospitavano lo storico bar Byron e poi l'ottica Cigognani. Riccardo è di Modena, ma si è stabilito in città per Beatrice, ravennate, conosciuta quando gestiva uno stabilimento balneare a Cervia.

"Sono figlio di un ristoratore modenese ancora in attività - racconta - e nella mia carriera ho fatto varie esperienze, tra cui uno stage da Stadler, ristorante stellato di Milano. Poi dal 2012 al 2016 ho portato avanti la mia attività in un bagno a Cervia. Lì ho conosciuto Beatrice, che veniva al mare da noi. E oggi siamo una coppia".

Dalla loro unione sono nate arrivate anche due figlie. "Abbiamo vissuto per qualche anno a Modena, lavorando nell'attività di mio padre", prosegue Riccardo. Ma la voglia di tornare in Romagna e di tentare un'avventura imprenditoriale tutta propria li ha fatti "migrare" a Ravenna. "Avevamo questo sogno, con l'obiettivo di fare qualcosa che portasse in città una ristorazione un po' differente dalla tradizione, ma sempre attenta alla qualità e ai prodotti del territorio".

Le materie prime del "Clarice", i cui locali sono stati ristrutturati in uno stile industrial, vengono acquistate quasi tutte da produttori che si trovano nel raggio di trenta chilometri da Ravenna. "La nostra faraona, ad esempio, arriva da Glorie, il filetto che serviamo è solo di mora romagnola. E per le seppioline scegliamo l'Adriatico. Inoltre, abbiamo trovato un ottimo formaggio di fossa della zona". Anche pasta, pane e grissini sono fatti in casa.

"In questa avventura - prosegue Riccardo - proverò ad aggiungere anche qualche tocco di Emilia, magari in autunno, con dei tortellini o dell'ottimo prosciutto di Modena. La cosa importante è puntare sulla prodotti di qualità". E questa scelta sta premiando, visti gli inizi. "In questi primi giorni, nonostante tante persone si spostino dalla città verso il mare, stiamo avendo un ottimo riscontro. Siamo contenti della nostra partenza", conclude Riccardo.