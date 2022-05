Il ristorante messicano da 'tutto esaurito' chiude dopo 25 anni: "Ma ci rivedremo presto..."

Una triste notizia per i tanti ravennati - e non solo - appassionati di cibo messicano: il ristorante 'Mr Mex' di piazza Baracca chiuderà i battenti tra un paio di mesi. Ad annunciarlo sono gli stessi titolari del locale, Fabio e Consuelo, che da quasi 25 anni portano avanti una delle attività di ristorazione di maggior successo del ravennate: per riuscire a mangiare l'autentico cibo messicano nel colorato locale è infatti necessario prenotare con mesi di anticipo.

"Il 7 agosto il Mr Mex (quasi certamente) chiuderà - spiegano i ristoratori salutando i clienti - Dopo quasi 25 anni, per motivi familiari e di salute, si conclude il nostro viaggio a Ravenna. In tutti questi anni abbiamo cercato di trasmettervi, farvi conoscere e amare il nostro Messico. Di regalarvi il calore di questa cucina e di questa nazione. Speriamo di esserci riusciti almeno un po'. Anche noi siamo cresciuti insieme a voi in tutti questi anni e per questo vi ringraziamo. L'altro giorno, parlando con qualcuno di voi, abbiamo ricordato gli inizi dell'avventura del Mr Mex. A partire dal ristorante Porticino, a Marina di Ravenna, al take-away in via Maggiore per arrivare al nostro ristorante in piazza Baracca. Quante belle persone abbiamo incontrato sulla nostra strada. Quante belle amicizie sono nate grazie a un Margarita. Salutare tutti voi personalmente non sarà facile. Ma questo non è un addio. E' un arrivederci con la prossima novità. Come ha sempre detto il nostro brucia padelle, il Mr Mex siete voi. Grazie".

"Per necessità dobbiamo spostarci da Ravenna e andare a Cervia, che poi è il posto in cui sono cresciuta - spiega Consuelo tra la preparazione di un margarita e l'altro - Sapevamo che questo momento sarebbe arrivato, ma non pensavamo arrivasse così in fretta. Però in futuro l'intenzione è quella di aprire qualcosa a Cervia". Sarà sempre un ristorante messicano? Su questo Consuelo preferisce lasciare un alone di mistero: "Chissà... Sarà una sorpresa. Ma il brucia padelle non si fermerà!".