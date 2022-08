L'ultima cena del ristorante messicano da 'sold out': "Sono stati 11 lunghi anni, siete nel nostro cuore. Ma questo è un arrivederci!"

Una parentesi che si chiude, lasciando però la speranza che possa riaprirsi in un futuro non troppo lontano, sia a livello temporale che spaziale. Sabato è stato l'ultimo giorno di lavoro del 'Mr Mex', lo storico ristorante messicano di piazza Baracca gestito da Fabio Fina e Consuelo Marzola, coppia sul lavoro e nella vita, che per quasi 25 anni - prima con il Portocino con Andrea Rani, poi con il take away e infine il ristorante vero e proprio - hanno portato avanti una delle attività di ristorazione di maggior successo del ravennate. Per riuscire a mangiare l'autentico cibo messicano nel colorato locale era infatti sempre necessario prenotare con mesi di anticipo, e dopo la notizia della chiusura i titolari sono stati assaliti da migliaia di telefonate dei clienti che volevano godersi un'ultima cena messicana.

"Sono stati 11 lunghi, dolci, divertenti, impegnativi anni passati con tutti voi - commentano Fabio e Consuelo salutando i loro clienti affezionati, ai quali nel loro menù hanno dedicato alcuni cocktail con il loro nome - Non possiamo scrivere tutti i vostri nomi, per fortuna siete tantissimi, ma ognuno di voi è nel nostro cuore. Grazie per il tempo che ci avete dedicato, per le parole che avete scambiato con noi, per l'immenso affetto che ci avete dimostrato. Questo è un arrivederci!".

Domenica pomeriggio i ristoratori hanno fatto un ultimo brindisi insieme ai clienti che sono passati a salutare e hanno donato loro alcuni "pezzi storici" del locale, come quadri e bicchieri da margarita, mentre altri li hanno dati in "custodia": l'idea della coppia infatti, che per necessità dovrà spostarsi a Cervia, è quella di riaprire in un futuro non troppo lontano. Ma su questo ancora resta il mistero, anche se hanno spiegato che "il bruciapadelle non si fermerà!".

Dopo l'ultimo servizio di sabato sera, sulla pagina Facebook del locale è comparso un video in cui Fabio, ancora con la casacca da chef, fa il giro del locale sedendosi al bancone a bere un ultimo "shottino". "L'ultima sera del Mr Mex, anche questa è andata - dice lo chef - Ho cercato di tenere duro fino alla fine, ma tante emozioni e tanti pensieri passano per la testa. Mr Mex siete voi, vi vogliamo bene e vi porteremo sempre con noi nel cuore".