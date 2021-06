Ristoranti al chiuso e caffè al banco: la ripartenza dei locali

Da martedì 1 giugno torna la possibilità di mangiare nei ristoranti anche al chiuso, secondo le tempistiche diffuse dal governo le scorse settimane. Sempre dalla stessa giornata cadono anche le restrizioni che fino ad oggi impedivano di bere il caffè al banco: si potrà dunque tornare a fare colazione al bancone. E' da fine ottobre scorso che i ristoranti al chiuso si sono dovuti fermare - salvo che per l'asporto e il delivery - per le norme di contenimento decise in funzione anti-coronavirus. Per tutte le attività resta il limite di orario del coprifuoco, che ancora scatta alle 23 fino a domenica 6 giugno compresa.

Lo “scatto” era previsto dal decreto Riaperture e coincide, tra l’altro, con l’ingresso in zona bianca di tre regioni: Sardegna, Friuli e Molise. Per l'Emilia-Romagna sarà invece necessario aspettare fino al 14 giugno e la conferma della discesa della curva del contagio da Coronavirus. Con queste premesse, la riapertura di bar e ristoranti anche al chiuso non solo rilascia una boccata di ossigeno per gli operatori che a oggi sono stati costretti a mantenere l’asporto, ma sembra segnare l’inizio “ufficioso” della stagione estiva.