Riaprono i ristoranti al chiuso, ma il Governo precisa: limite di 4 persone al tavolo

Per le tavolate tra amici se ne riparla più avanti. Nelle attività dei servizi di ristorazione, il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Lo precisa il ministero della Salute, richiamandosi al Dpcm dello scorso 2 marzo, richiamato dal decreto legge 22 aprile e nella premessa delle "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" del 28 maggio. Il limite resta quindi sia nelle regioni in zona gialla sia in quelle zona bianca. Viene ribadita la priorità della norma primaria, in questo caso il Dpcm in vigore fino al 31 luglio, rispetto a eventuali altre indicazioni.