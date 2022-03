Una cena a lume di candela contro il caro bollette: l'iniziativa dei ristoranti ravennati

L’aumento dei costi di energia elettrica e gas sta mettendo in ginocchio la struttura dei costi fissi delle imprese e quindi la sostenibilità economica. In questo difficile contesto, Confcommercio e Confesercenti Ravenna hanno raccolto l’esigenza dei pubblici esercizi di esprimere un grido di allarme, in attesa di conoscere quali saranno gli strumenti di sterilizzazione degli aumenti messi in campo dal Governo.

Venerdì 11 marzo, in occasione della 18esima edizione di "M'illumino di meno" (Giornata del risparmio energetico) i pubblici esercizi possono aderire a una declinazione locale della manifestazione denominata “A lume di candela”. Nella serata di venerdì Confcommercio e Confesercenti Ravenna invitano a promuovere nei locali una serata dedicata alla cena/aperitivo a lume di candela, sia per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema, sia per protestare pacificamente, che per contenere, pur minimamente, il consumo di energia elettrica. Stessa cosa è avvenuta a Faenza, con diversi locali che hanno aderito all'iniziativa.

I ristoranti ravennati aderenti

Mercato Coperto

Osteria Al Boschetto

Ristorante Babaleus

Ristorante Ca’ Rossa

Ristorante Hotel Classensis

Ristorante La Campaza

Ristorante La Gardela

Ristorante Pizzeria Field

Ristorante Pizzeria Naif

Per le attività che intendono aderire all’iniziativa “A lume di candela” possono comunicare l’adesione ai seguenti contatti: per Confesercenti e-mail provinciale.ravenna@sicot.it - tel. 0544292711; per Confcommercio e-mail confcommercio@confcommercio.ra.it - tel. 0544515667. L'unico impegno che viene richiesto al bar/ristorante è quello di spegnere le luci nelle sale aperte al pubblico, proporre una serata a lume di candela per i clienti e comunicare l'adesione ai contatti citati.