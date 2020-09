Ritorno sui banchi: il sindaco in visita alle scuole di Massa Lombarda

Sono ripartite nel migliore dei modi le scuole a Massa Lombarda, dopo la brusca sospensione dei mesi scorsi a causa dell’emergenza sanitaria. Nella mattina di lunedì gli studenti delle scuole primarie Quadri e Torchi, rispettivamente di Massa Lombarda e Fruges, e della scuola secondaria di primo grado “Salvo D’Acquisto” sono ritornati tra i banchi dopo sette mesi in piena sicurezza e nel rispetto delle normative contro il Covid-19.

Gli ingressi a scuola sono avvenuti facendo entrare una classe alla volta. Non ci sono stati spostamenti delle classi in altre strutture rispetto agli anni precedenti perché gli spazi a diposizione consentono già il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza. In occasione del primo giorno dell’anno scolastico 2020-2021, il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi ha fatto visita, insieme alla dirigente scolastica Giovanna Castaldi, alla scuola elementare “Luigi Quadri” di Massa Lombarda.

“Il lavoro preparatorio degli ultimi mesi ci ha permesso di affinare le modalità di accoglienza degli studenti – spiega il sindaco Bassi -. Siamo così riusciti a garantire un inizio di anno scolastico in sicurezza per gli studenti, gli insegnanti e tutto il personale scolastico. A questo proposito si sono rivelati decisivi i lavori di manutenzione che abbiamo portato avanti nei plessi scolastici in questi mesi per un totale di 330mila euro. Voglio ringraziare, a maggior ragione quest’anno, i volontari di Auser e Protezione civile che hanno garantito il rispetto delle regole, sulla base delle norme in vigore”.