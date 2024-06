Durante gli scavi per il rigassificatore spunta una villa romana. Gli ambientalisti: "Fermare il cantiere"

Sta facendo discutere a Ravenna il ritrovamento archeologico avvenuto a Classe, all'interno del cantiere per il metanodotto che collegherà il rigassificatore di Snam alla rete nazionale di trasporto del gas. Durante le attività di scavo preventive, avviate dalla Soprintendenza la scorsa estate, sono venuti alla luce i resti di una villa extraurbana dotata di impianto termale e databile agli inizi dell’età romano-imperiale. Sui livelli di distruzione di questo imponente edificio venne poi edificata nel V-VI secolo d.C. una chiesa, della quale sono ancora ben visibili la pianta con le fondazioni murarie e qualche lacerto pavimentale.

A far discutere è il fatto che questi ritrovamenti, come accade solitamente in questi casi, verranno quasi certamente ricoperti. Chi critica questa decisione ne chiede invece la valorizzazione: tra questi c'è anche il coordinamento ravennate 'Per il Clima – Fuori dal Fossile'. "L’importanza di quanto ritrovato, una basilica di cui non vi è traccia in alcuna fonte storica di cui si sia in possesso, deve portare ad una riflessione di fondo: è giusto distruggere (perché di questo si tratta) testimonianze millenarie di storia per trasformare interamente e definitivamente le nostre terre in un soffocante reticolo di strutture metanifere, la cui utilità non solo non è affatto dimostrabile, ma è destinata a diventare nulla nel giro di pochi decenni? - attaccano gli ambientalisti - Snam ci fa sapere che “i siti e i reperti più pregevoli ritrovati durante le attività dell’ Azienda vengono tutelati, restaurati e poi valorizzati attraverso progetti di musealizzazione o di restituzione alla comunità (…)”. In pratica, si afferma che qualche frammento del tesoro ritrovato andrà a finire nelle teche dei musei, verrà fatta circolare qualche bella mostra fotografica, ma del sito archeologico nel suo insieme, lì al suo posto, resterà ben poco".

"Noi crediamo invece che l’unica cosa saggia sarebbe il coraggio di stabilire una moratoria, perché le decisioni su che cosa fare di un ritrovamento archeologico di questa portata non possono certo essere prese in tutta fretta, ma anche e soprattutto perché bisogna avviare un ripensamento di fondo su tutto il settore dell’energia, che deve essere traslato dall’ambito del profitto a quello dei beni comuni - propongono dal coordinamento - Auspichiamo che la Soprintendenza attui tutto quanto in proprio potere per appoggiare questa richiesta di moratoria, e comunque esprima (con più decisione di quanto fatto fino ad ora) un parere nettamente negativo sul proseguimento della devastazione. Ma sarebbe necessario anche che Comune, Regione e Governo, smarcandosi dalla trappola della “urgenza e indifferibilità” con cui sono state decise e si stanno portando avanti queste opere, si sedessero attorno a più tavoli e avviassero una revisione complessiva".