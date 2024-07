Villa romana, la Soprintendenza chiarisce: "Ricoprire gli scavi? Solo per tutelarli in attesa di un progetto di valorizzazione"

Quale destino per il ritrovamento archeologico avvenuto a Classe, all'interno del cantiere per il metanodotto che collegherà il rigassificatore di Snam alla rete nazionale di trasporto del gas? Durante le attività di scavo preventive, avviate dalla Soprintendenza la scorsa estate e sotto la supervisione del direttore scientifico Sara Morsiani, sono venuti alla luce in un'area privata i resti di una villa extraurbana dotata di impianto termale e databile agli inizi dell’età romano-imperiale. Sui livelli di distruzione di questo imponente edificio venne poi edificata nel V-VI secolo d.C. una chiesa, della quale sono ancora ben visibili la pianta con le fondazioni murarie e qualche lacerto pavimentale.

Nelle scorse settimane le voci sul futuro di questi ritrovamenti sono state tante: diverse forze politiche e associative si sono schierate contro l'ipotesi di "ricoprirla", ma in realtà le cose non sono così semplici. Il Comune di Ravenna si è già detto disponibile a collaborare, se verrà fatta la scelta di valorizzare la zona. Una scelta che, essendo tutto ciò che viene rinvenuto attraverso gli scavi di proprietà del demanio o del patrimonio dello Stato, spetta appunto allo stesso Stato, tanto che il Comune ha inviato una lettera al Ministro dei beni culturali Gennaro Sangiuliano invitandolo a Ravenna per visionare lo scavo e "per valutare se cogliere l'opportunità di avviare una campagna di scavi importanti in quella zona", ha detto durante una seduta del consiglio comunale l'assessore Fabio Sbaraglia.

La Soprintendente: "Sul termine 'ricoprire' molta confusione"

Per cercare di fare chiarezza sulla questione abbiamo parlato con Federica Gonzato, Soprintendente ad Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini. "In tutti i casi simili a questo funziona così - spiega -: nel momento in cui si "incappa" in un'area archeologica, la prima cosa da fare è portare a termine lo scavo. In questo caso specifico il metanodotto è già stato posato, mentre lo scavo è ancora da terminare, siamo soltanto agli inizi. Una volta terminato, gli scavi verranno ricoperti, ma è un termine che viene usato impropriamente: meglio forse dire che verranno messi in sicurezza per garantirne la miglior conservazione".

Quando si parla di "ricoprire gli scavi", infatti, non si intende effettuare un tombamento definitivo. "Si cerca di preservare il bene archeologico con una prassi ormai consolidata, utilizzando materiale inerte in modo tale da poterlo poi riportare eventualmente alla luce - precisa la Soprintendente - Questo è il metodo più efficace per garantirne la tutela. Ciò che fa la Soprintendenza è riportare i resti nelle condizioni in cui erano prima dello scavo e in cui lo sono stati per duemila anni, ad esempio a livello di temperatura, per garantirne la miglior conservazione e per evitare eventuali depredazioni e atti di vandalismo".

Qual è il passaggio successivo? "Una volta completato lo scavo e, quindi, dopo aver capito quali sono le esigenze di questo bene culturale, bisognerà capire se verrà realizzato un progetto condiviso per l'eventuale valorizzazione del ritrovamento - spiega Gonzato - Finché non si ha un progetto e un budget che garantisca che questi resti siano visitabili e fruibili, e quindi disponendone la messa in sicurezza e una manutenzione annuale, si "ricopre" tutto".

Il progetto dovrà essere condiviso dal Comune di Ravenna, che appunto si è già detto favorevole, e il Ministero dei beni culturali. "Dobbiamo capire se ci sarà l'interesse di valorizzarla - sottolinea la Soprintendente - Le scoperte in Italia, per fortuna, sono moltissime, per cui la lista da esaminare è molto lunga e quindi ci vorrà del tempo. In ogni caso il Ministro Sangiuliano è sempre stato molto attento al patrimonio archeologico della Romagna e ha sempre sostenuto il nostro lavoro".

Nuova vita all'area archeologica di Santa Croce

In ogni caso la Soprintendenza sta già lavorando anche su altri progetti: "Insieme al Comune stiamo progettando il potenziamento dell'area archeologica di Santa Croce, che si trova in pieno centro storico ma che è quasi sconosciuta ai ravennati - sottolinea Gonzato - Un'area di proprietà comunale, ma in cui il singolo mattone è invece di proprietà dello Stato. Non dobbiamo dimenticarci di potenziare quanto già esiste ed è in luce, dobbiamo lavorare per far conoscere questo patrimonio poco noto ma già in bella vista".

L'area archeologica di Santa Croce

La Chiesa di Santa Croce, edificio sconsacrato, sorge nell'area del complesso di San Vitale, immediatamente alle spalle del Mausoleo di Galla Placidia. Nonostante l’architettura dall’esterno appaia di scarso valore estetico, indagini effettuate a più riprese hanno dimostrato l’importanza di questa costruzione. L’archeologia ha permesso infatti di comprendere con più chiarezza il rinnovamento urbano di questa parte della città, a seguito del trasferimento della capitale dell’Impero romano da Milano a Ravenna (402-403 d.C.).

Nella prima metà del V secolo d.C., per iniziativa dell’imperatrice Galla Placidia, fu impostato su una precedente domus romana ormai abbandonata (nell’area recintata che identifica il sito sono ancora visibili i resti), un edificio a tre navate preceduto da un lungo porticato (nartece). Alle sue estremità si aprivano due oratori simmetrici dedicati alla venerazione di santi (martyrium) a formare quindi con la chiesa un articolato complesso a pianta cruciforme.

Oggi l’unico sacello superstite è il cosiddetto Mausoleo di Galla Placidia, che al tempo era probabilmente dedicato a San Lorenzo, come mostra il mosaico parietale all’interno dello stesso. La chiesa, costruita su più fasi, doveva possedere una ricca decorazione, oggi quasi totalmente perduta (marmi policromi, mosaici parietali e stucchi), simile per fasto a quella del vicino mausoleo.

Nel corso dei secoli la chiesa di Santa Croce ha conosciuto diverse varie fasi d’utilizzo e recupero. Oggi è possibile vedere solo l’abside del ‘400, l’austera facciata del ‘600, e il campanile del ‘700, oltre a diversi altri rifacimenti. Agli inizi del XVII secolo l’edificio fu, infine, ridotto nella parte anteriore e separato dal Mausoleo di Galla Placidia per far posto alla strada che oggi gli passa dinanzi (Via Galla Placidia).