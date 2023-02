Tra gli scavi per il nuovo Palazzo delle Esposizioni a Faenza spunta un'antica fornace

Gli scavi archeologici propedeutici ai lavori di riqualificazione al Palazzo delle Esposizioni in Corso Mazzini, a Faenza, hanno portato alla luce i resti di un’antica officina ceramica. Si tratterebbe di un’antica fornace, presumibilmente quelli dell’officina che sorgeva in via ‘Ca Pirota che risalgono al 1500. Verifiche più dettagliate da parte dei tecnici incaricati dalla Soprintendenza ravennate sono attualmente in corso, e, come specificato da Palazzo Manfredi, una volta compiute le verifiche di rito si procederà con i lavori per la realizzazione del Palazzo degli Eventi finanziato con risorse Pnrr.

Alla fine del mese di febbraio infatti dovrebbe essere indetta la gara per l’individuazione delle imprese che dovranno realizzare il progetto. Oltre alla funzione espositiva che sarà mantenuta al primo piano, l’immobile situato in Corso Mazzini sarà polifunzionale e troverà negli spazi esterni e al pian terreno una nuova funzione sociale e aggregativa. Spazi dedicati al mondo dell’associazionismo e che fungeranno da luogo di aggregazione. E’ inoltre previsto un miglior collegamento tra il corso principale e la zona liceale, dove oltretutto sorge il secondo ingresso all’ospedale di Faenza.

Non è chiaro se l’entità del ritrovamento porterà ad una modifica progettuale o se invece, come più probabile, dopo le verifiche i ritrovamenti saranno nuovamente seppelliti e ne verrà messa in luce traccia attraverso un pavimento vetrato o specifiche fotografiche.