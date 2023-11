Macabro ritrovamento: i vicini scoprono un cadavere sul balcone, era morto da una settimana

Macabro ritrovamento nel primo pomeriggio del 1 novembre a Faenza. Sul balcone di un appartamento di via Boschi è stato trovato il cadavere di un uomo, il 49enne Stefano Bandini che abitava all'interno di quell'appartamento. Ad accorgersene, per via del cattivo odore proveniente dal terrazzo, sono stati alcuni vicini, che hanno subito dato l'allarme.

Sul posto si è precipitata una volante della Polizia; poi, visto l'avanzato stato di decomposizione del cadavere, è stata fatta intervenire la Scientifica. La morte dell'uomo risalirebbe a circa una settimana prima del ritrovamento. Nell'abitazione all'interno del condominio, la cui porta d'ingresso era regolarmente chiusa, non sono stati trovati segni di scasso o colluttazione, con i beni personali del 49enne ritrovati in casa così come il cane dell'uomo.

Al momento tutte le ipotesi sono aperte e sono in corso le indagini per capire se la morte di Bandini sia avvenuta per cause naturali o meno. La salma è stata portata via e il pm disporrà l'autopsia per fare luce sulla morte misteriosa.