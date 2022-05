Vedono il corpo che galleggia in acqua: ritrovato il cadavere di un uomo in mare

La tragedia sulla costa ravennate. Attorno alle 15.30 di mercoledì di fronte alla spiaggia libera tra Punta Marina e Marina di Ravenna, nei pressi dell'ex colonia, è stato rinvenuto il corpo di un uomo in costume da bagno che stava galleggiando in mare. Alcune persone presenti in spiaggia hanno immediatamente portato a riva l'uomo e allertato i soccorsi. Poco dopo sono giunti sul posto gli operatori del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul posto anche la Polizia di Stato, che conduce le indagini sulla morte, e la Capitaneria di Porto. Stando ai primi rilievi, la vittima avrebbe, approssimativamente, una sessantina d'anni. Dai primi esami effettuati sul cadavere non risulterebbero segni di violenza, la causa del decesso sarebbe quindi un annegamento. Ora gli investigatori stanno cercando di individuare il punto in cui l'uomo sarebbe entrato in acqua per fare il bagno.

Seguiranno aggiornamenti