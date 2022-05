Durante i lavori per il sottopasso ferroviario spunta un ordigno bellico. E' stata ritrovata venerdì mattina a Bagnacavallo, dalla ditta specializzata in ricerca bellica Coeb sotto direttiva del quinto reparto infrastrutture di Padova, una granata da 149 millimetri durante le attività di bonifica propedeutiche alla realizzazione del sottopasso ferroviario. Il personale della ditta ha messo in sicurezza la zona e ha allertato i Carabinieri. Ora l'ordigno inesploso dovrà essere rimosso.