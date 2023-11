Gli studenti si ritrovano in piazza per ricordare Giulia Cecchettin e dire basta alla violenza sulle donne

Per Giulia e per tutte le donne maltrattate, violate, uccise. Tanta partecipazione di donne e uomini ieri sera in piazza San Francesco a Ravenna, dove gli studenti hanno organizzato un ritrovo per testimoniare la loro vicinanza a Giulia Cecchettin, studentessa dell’Università di Padova per l'omicidio della quale è indagato l'ex fidanzato Filippo Turetta.

Un momento per prendere distanza da qualsiasi forma di violenza e omaggiare le tante, troppe vittime di femminicidio. Tra i partecipanti anche le attiviste del centro antiviolenza Linea Rosa Ravenna.