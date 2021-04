Sanificazioni e tamponi rapidi in hotel per clienti e staff: gli albergatori lanciano il progetto 'Riviera Sicura'

Una serie di misure anti-Covid per far trascorrere ai turisti una vacanza in totale sicurezza e senza timori

Si chiama “Riviera Sicura” ed è l'iniziativa avviata da oltre 150 strutture ricettive della riviera Romagnola. Una serie di misure anti-Covid per far trascorrere ai turisti una vacanza in totale sicurezza e senza timori. Il numero degli alberghi e dei residence aderenti è destinato a salire rapidamente, poiché tutti gli operatori del turismo ritengono di dover, sin d'ora, trasmettere un messaggio rassicurante ai vacanzieri e consentirgli di programmare da subito il loro soggiorno estivo. E' la prima esperienza in tutta Europa in cui un nutrito numero di imprenditori si dota di proprie misure che sono, in molti casi, ben più stringenti di quelle imposte dalle linee guida nazionali. Tutto questo cercando di rendere tali misure il meno impattanti e invasive possibili per il turista.

A pochi giorni dall'avvio del progetto già quasi 5000 le camere “sicure” disponibili e 13.000 i posti letto, con l'obiettivo di superare la soglia di 10.000 camere 'covid free' lungo la riviera. Anche lo staff delle strutture aderenti viene dettagliatamente istruito sulle misure di prevenzione da Covid-19: quasi 1.000 persone al momento. "Alcune strutture ricettive aderenti - spiegano gli ideatori del progetto - arriveranno a effettuare frequenti test antigenici rapidi al personale in servizio e, in taluni casi, a rendere disponibili gli stessi test ai clienti che ne facciano richiesta".

Gli alberghi e i residence “Riviera Sicura” sono presenti in tutta la riviera Romagnola e comprendono anche esercizi ubicati a San Marino. Negli ultimi giorni il progetto, inizialmente destinato alle sole strutture ricettive, è stato aperto agli stabilimenti balneari che garantiscono maggiore distanziamento tra gli ombrelloni e misure di prevenzione adeguate. Gli organizzatori sono consapevoli che non si può abbassare la guardia, anche a causa della maggiore capacità di contagio delle varianti e che bisogna, quindi, prestare ancora più attenzione alle norme di prevenzione.