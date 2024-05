Una lughese alla 'Ruota della Fortuna', Gerry Scotti: "Fai il lavoro che tutti vorrebbero fare"

Non è riuscita a battere il campione in carica, il giovanissimo Edoardo, la lughese Roberta, che sabato sera è stata una dei tre concorrenti del programma di Canale 5 'La ruota della fortuna' condotto da Gerry Scotti. Il presentatore, nell'introdurre Roberta, ha spiegato che la donna fa "un lavoro che tutti vorrebbero fare": la lughese, infatti, lavora in una fabbrica di cioccolato. "Anche se come impiegata!", ha precisato lei.

Roberta ha raccontato di essere sposata e di avere due figli, di 16 e di 18 anni, "potrei essere la mamma di Edoardo!" ha detto rivolgendosi al suo sfidante, 18enne anche lui. La donna se l'è cavata bene nell'indovinare le frasi sul tabellone, ma ad avere la meglio alla fine è stato proprio Edoardo.