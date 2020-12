Roberta Mazzoni riconfermata direttore del Distretto sociosanitario di Ravenna, Cervia e Russi

Nell’ultima seduta del Comitato di distretto sociosanitario, Roberta Mazzoni è stata riconfermata all’unanimità direttore del Distretto dai rappresentanti dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi – rispettivamente le assessore ai Servizi sociali Valentina Morigi (presidente) Bianca Maria Manzi (componente) e Monica Grilli (componente) – su proposta del direttore generale dell’Ausl della Romagna Tiziano Carradori.

Il Distretto di Ravenna comprende i Comuni di Ravenna, Cervia e Russi e assicura alla popolazione di riferimento l'accesso ai servizi e alle prestazioni sanitarie e sociali ad elevata integrazione socio sanitaria, sia attraverso la valutazione dei bisogni e la definizione/programmazione dei servizi necessari, sia mediante l'erogazione di prestazioni e servizi di primo livello o di base quali, a titolo esemplificativo, l'assistenza specialistica ambulatoriale, l'assistenza ad anziani e disabili, l'assistenza domiciliare integrata ai servizi infermieristici, la cura e la salute della donna, dell'infanzia, della famiglia.

“Il ruolo del direttore del Distretto sociosanitario – dichiara l’assessora ai Servizi sociali del Comune di Ravenna e presidente del comitato di distretto Valentina Morigi - è principalmente quello di assicurare la realizzazione dei servizi di assistenza primaria relativi a tutte le attività sanitarie e sociosanitarie e la dottoressa Mazzoni lo ha sempre svolto con grande professionalità e capacità relazionale. E’ evidente come la pandemia abbia reso il suo compito ancor più strategico e quindi oggi mi preme in particolare ringraziarla per tutto il lavoro svolto quest’anno, che ha comportato una grandissima rimodulazione di tutti i servizi, alla quale la dottoressa Mazzoni ha fatto fronte con la consueta professionalità ed efficacia. Siamo consapevoli che la situazione continuerà ad essere molto complessa anche nei prossimi mesi e che per noi l’importante apporto della dottoressa Mazzoni continuerà ad essere preziosissimo e indispensabile”