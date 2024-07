Alla Rocca Brancaleone le iniziative per promuovere la responsabilità ambientale

La Rocca Brancaleone diventa il palcoscenico del progetto "Broken Window", un'iniziativa congiunta tra Hera e il Comune di Ravenna per sensibilizzare i cittadini sull'importanza delle ricadute ambientali dei propri comportamenti e sul contributo che ognuno può dare al mantenimento del decoro urbano. Ispirata alla teoria delle "finestre rotte", secondo la quale un ambiente pulito disincentiva comportamenti antisociali, questo progetto mira a promuovere una cultura del rispetto e della responsabilità ambientale.

I Broken Window, la campagna a favore del decoro urbano

Il progetto prevede l'installazione di totem trasparenti con immagini di rifiuti abbandonati, accompagnati dal messaggio: "Ti piace quello che vedi? I rifiuti abbandonati sono un brutto spettacolo, ma insieme possiamo evitarli. Teniamo pulita la città e l'ambiente ringrazia." Questa campagna è pensata per far riflettere i cittadini sul loro impatto ambientale e promuovere comportamenti più responsabili e rispettosi del nostro territorio.

"Broken Window" rappresenta un chiaro esempio di come la collaborazione tra enti pubblici e privati possa generare progetti, dimostrando così il loro impegno per un futuro più pulito e sostenibile, dove il rispetto per l'ambiente è una priorità condivisa.

Le altre iniziative per rendere la città più pulita

L'installazione di "Broken Window" all'interno dell’arena (spazio di aggregazione per famiglie e giovanissimi) che ospita la rassegna cinematografica estiva, fa parte di un ampio piano del Gruppo Hera volto a promuovere il decoro urbano e la raccolta differenziata. Tra le varie iniziative, verranno installati contenitori per la raccolta dei mozziconi di sigarette, al fine di ridurre l'inquinamento provocato da questi rifiuti spesso ignorati. Inoltre, prima delle proiezioni cinematografiche, sarà proiettato il filmato "Pensa a Mario", che fa parte della campagna di sensibilizzazione di Hera che utilizza il personaggio immaginario di Mario per promuovere comportamenti virtuosi e rispettosi dell'ambiente, in particolare riguardo alla gestione dei rifiuti.

“Progetti come questo, che mettono insieme diverse iniziative aiutano a costruire cultura diffusa e consapevolezza sulla responsabilità ambientale di una comunità. Si tratta di progetti volti a promuovere comportamenti civili che speriamo possano rafforzare quei comportamenti virtuosi che fanno bene all’ambiente e incarnano il rispetto per gli altri” - ha commentato l’assessore alla transizione ecologica del Comune di Ravenna Gianandrea Baroncini.