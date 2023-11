Romagna Acque inaugura il raddoppio della condotta Lugo-Cotignola

E’ in programma nella mattinata di sabato 2 dicembre a Cotignola l’inaugurazione ufficiale del raddoppio della condotta Lugo-Cotignola: l’intervento che potenzia il precedente collegamento fra la cabina di Russi e la derivazione per Lugo e Cotignola (completata mediante la posa di una tubatura in acciaio di quasi 8 chilometri, in affiancamento a quella esistente).

Si tratta di uno degli interventi più importanti realizzati da Romagna Acque nel territorio della provincia di Ravenna negli ultimi anni, al fine di mettere in sicurezza gli approvvigionamenti idropotabili dell’entroterra lughese, da Faenza sino ad Alfonsine; e di garantire una maggiore potenzialità distributiva anche rispetto alle originarie previsioni, in grado di soddisfare futuri incrementi della domanda di utenza.

Per realizzare il raddoppio della condotta Lugo-Cotignola, che è stata completamente interrata ed è lunga quasi 8 chilometri, sono stati necessari, fra gli altri, alcuni interventi particolarmente significativi e singolari: in particolare, per l’attraversamento dei corsi d’acqua intercettati (primo fra tutti il fiume Lamone) ed il superamento delle interferenze con le reti stradali e tecnologiche presenti nel territorio. Sono state anche realizzate le opere accessorie all’infrastruttura acquedottistica, tutte con la logica di un corretto inserimento ambientale nel territorio.

La mattinata si svilupperà in due parti. Nella prima, in programma al teatro Binario (viale Vassura 20) a partire dalle 10.30, sono previsti gli interventi di Luca Piovaccari, Sindaco di Cotignola; Tonino Bernabè, Presidente Romagna Acque-Società delle Fonti; Paola Pula, referente Ambiente per l’Unione Bassa Romagna. Quindi, dopo la presentazione tecnica dell’intervento da parte di Romagna Acque-Società delle Fonti Spa, la chiusura sarà affidata a Irene Priolo, Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna.

Al termine dell’incontro, ci si sposterà alla cabina di derivazione Lugo-Cotignola (dall’altra parte del Senio, nei pressi della Strada Provinciale 8), dove alle 12 verrà effettuato il taglio del nastro, alla presenza di alcune scolaresche locali.