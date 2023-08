Storie, idee e progetti della Romagna alluvionata: torna il tour in ape di Radio Immaginaria

Riparte il viaggio di Radioimmaginaria, la webradio diretta e condotta da adolescenti dagli 11 ai 17 anni, che ogni anno - nel periodo estivo - predispone una redazione viaggiante a bordo dell’ApeRadio, un’Ape Piaggio impegnata a dare voce ai giovani su temi specifici. Dopo aver in passato affrontato il tema del lockdown pandemico e i problemi ambientali, "OltrApe 2023" ha ritenuto opportuno dare spazio agli adolescenti che vivono nelle zone colpite dall’alluvione. L’obiettivo è raccogliere impressioni, storie ma anche idee, sogni e progetti di migliaia di ragazzi che qualche mese fa hanno vissuto questo dramma, in molti casi perdendo la loro casa, ricordi, spazi di aggregazione e anche relazioni.

Dal 21 al 26 agosto Radioimmaginaria organizza il tour Dillo al Presidente!, che toccherà i Comuni di Conselice, Sant'Agata sul Santerno, Russi, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Forlì (quartiere Romiti) - Mercato Saraceno, Faenza, Forlì (Parco Urbano). Nel corso delle giornate del tour, gli speaker di Radioimmaginaria realizzeranno un reportage video e fotografico dei luoghi visitati e trasmetteranno da ogni tappa un episodio radiofonico con interviste ai coetanei incontrati.

A Russi l’ApeRadio arriverà verso le ore 11.30-12 di martedì 22 agosto. La puntata andrà in onda alle ore 16.30 dal giardino della rocca T. Melandri, in largo Dante Marcucci. Per l’occasione OltrApe cerca una decina di ragazzi russiani (età dai 10 ai 23 anni) che abbiano voglia di partecipare alla puntata, raccontando la loro storia. Gli interessati possono presentarsi verso le ore 15 alla postazione allestita presso il giardino della rocca per una breve riunione prima di andare in onda. Tutte le richieste raccolte durante il tour saranno poi presentate venerdì 8 settembre al Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, durante l’evento finale del tour al Parco Urbano di Forlì (ore 16).