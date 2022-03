Romagna faentina, accoglienza dei profughi ucraini: attivo un numero telefonico per segnalare arrivi e presenze

Il coordinamento dell’Unione della Romagna faentina ha istituito il numero telefonico informativo ‘Emergenza Ucraina’. In particolare, attraverso il numero telefonico 0546 691842, attivo già dall'8 marzo, dalle 9 alle 13, dal lunedì al venerdì, sarà possibile segnalare presenze o arrivi di profughi di nazionalità ucraini.

Per manifestare invece la disponibilità di accoglienza o altra va invece utilizzato il formulario online che si può trovare alle pagine internet dei sei comuni dell’Unione della Romagna faentina o al link https://forms.gle/7YNvnjqKqn1mmxjG9. In caso di necessità la persona che indica la propria offerta relativamente a disponibilità alloggio, trasporti, sostegno psicologico e fornitura cibo, verrà ricontattata.

In caso di disponibilità a prestarsi per servizi extra formulario (scuola di lingua italiana, attività sportive, attività ludiche per bambini o altro) si può scrivere una mail all’assessore al welfare del Comune di Faenza, Davide Agresti (davide.agresti@comune.faenza.ra.it) e il tema verrà discusso quale ordine del giorno nel tavolo Coordinamento.