Romagna Faentina e Nuovo circondario imolese fanno squadra per assumere nuovi agenti di Polizia locale

Il Nuovo Circondario Imolese, in collaborazione con l’Unione della Romagna Faentina, ha pubblicato due bandi per l’assunzione di agenti e funzionari per potenziare l’organico del Corpo di Polizia Locale. Si tratta, nello specifico, di un bando per il profilo di “Ispettore di vigilanza” (Categoria D del contratto nazionale Funzioni Locali), cioè per figure di funzionario con funzioni di coordinamento, e uno per quello di “Istruttore di Vigilanza” (Categoria C), cioè di agente di polizia locale con funzioni operative. L’elenco degli idonei sarà utiIizzato per assunzioni a tempo indeterminato, oltre che per le assunzioni a termine che si renderanno necessarie sia presso il Nuovo Circondario Imolese e i comuni aderenti, sia presso l’Unione della Romagna Faentina e gli enti aderenti.

La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata al 15 giugno 2022. I bandi e tutte le informazioni relative sono reperibili nei siti web del Nuovo Circondario Imolese e dell’Unione della Romagna Faentina, nella sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso. È un’opportunità importante per chi intenda intraprendere o sviluppare il proprio percorso professionale nell’ambito della Polizia Locale, in corpi organizzati di media dimensione: sono previsti infatti numerosi inserimenti con contratto a tempo indeterminato da qui ai prossimi due anni.

“E’ la prima volta che vengono redatti e pubblicati bandi in collaborazione fra il Nuovo Circondario Imolese e l’Unione della Romagna Faentina – fa sapere Marco Panieri, sindaco di Imola e presidente del Nuovo Circondario Imolese -. Lo scopo di questo concorso e della conseguente graduatoria congiunta è di avere un bacino più ampio di candidati, mettendo insieme territori contermini, in un’ottica di collaborazione nella ricerca e assunzione di personale. Tutto questo rientra in un percorso che vuole potenziare e rafforzare il nostro corpo di Polizia Locale”.