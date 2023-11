Romagna Faentina, online i report sulle pratiche Cas e Cis e sul Controllo di Gestione

Sul sito web dell’Unione Romagna Faentina sono pubblicati e consultabili i report riguardanti le pratiche CAS e CIS e il Controllo di Gestione dell’Unione Romagna Faentina.

Il report Contributo di autonoma sistemazione (CAS) e Contributo di immediato sostegno (CIS) rappresenta in maniera sintetica e puntuale la situazione delle pratiche suddivise per comune. Tra le informazioni consultabili, in continua evoluzione, il numero di pratiche ricevute, il numero di pratiche accolte e i contributi erogati.

Il report sul Controllo di Gestione ha invece lo scopo di informare i cittadini, a partire dai dati di bilancio, circa le risorse “assorbite” da ciascun servizio dell’ente. Vengono considerati non solo i costi diretti, ma anche quelli relativi alle spese di personale e ai costi indiretti di gestione (es: software informatici, gestione finanziaria, spese legali, gestione protocollo, ecc).

I due report sono consultabili sul sito dell’Unione Romagna Faentina, nella sezione “L’Unione in numeri”, raggiungibile dalla voce di menu “L’Unione dei comuni”. Link diretto: https://www.romagnafaentina.it/L-Unione-dei-comuni/L-Unione-in-numeri.