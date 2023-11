Romagna Faentina, online i report sui progetti del Pnrr attivi nel territorio

Sui siti web dell’Unione Romagna Faentina e dei sei Comuni associati sono disponibili e liberamente consultabili i report sui progetti finanziati con fondi del PNRR attivi nel territorio dell’Unione. In costante aggiornamento e interattivi, nei report elaborati dal Servizio Programmazione e Controllo dell’Unione Romagna Faentina si possono consultare per ogni progetto informazioni importanti quali la localizzazione dell'opera, gli importi dell'investimento, i tempi di realizzazione o lo stato attuale di avanzamento. Le informazioni possono essere visualizzate in formato tabellare o attraverso un cruscotto dove è possibile cercare le opere di proprio interesse.

Sul sito dell’Unione Romagna Faentina è stata creata la sezione ad hoc “Progetti del PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, raggiungibile dalla voce di menu “L'Unione dei comuni” e contenente i link relativi ai report dell’Unione e dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo. I report PNRR dei singoli Comuni sono inoltre raggiungibili cliccando il banner dedicato presente nelle homepage dei rispettivi siti web istituzionali.