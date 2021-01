Romagna Faentina, prosegue la formazione degli addetti alla cura del verde

Una ventina di dipendenti dell’Unione, addetti alla cura del verde dei sei comuni della Romagna faentina, giovedì 21 dicembre hanno partecipato a un corso di aggiornamento di alta professionalità organizzato dal Servizio Ambiente e Giardini del Settore dei Lavori Pubblici legato all’aggiornamento per la gestione degli alberi. Un momento formativo di otto ore tenuto da un esperto, Giovanni Morelli, durante il quale si sono messe a conoscenza dei giardinieri dell’Unione le ultime novità nelle tecniche di potatura e di sicurezza durante gli interventi, uniformando così le tecniche sulle alberature di tutto il nostro territorio del verde pubblico.

Il corso è stato suddiviso in due momenti. Quattro ore la mattina, nella sede dei giardinieri del Comune in via Argine Lamone, e una parte più pratica nel Parco Azzurro di via Galli dove l’insegnante ha spiegato sul campo le metodologie d’intervento accompagnate da dimostrazioni pratiche. Nell’Unione della Romagna faentina, il verde pubblico è di circa 250 ettari (150 solo a Faenza) e quindi la corretta metodologia d’intervento di potatura e i corsi di aggiornamento sono fondamentali per la sua cura.