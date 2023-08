Romagna faentina, via alla raccolta del legname caduto nei fiumi

L'Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione civile dell'Emilia Romagna, ha rinnovato, anche per il 2023, la possibilità per i privati di raccogliere il legname caduto nell'alveo dei corsi d'acqua, compresi quelli del territorio dell'Unione della Romagna Faentina: Lamone, Senio, Marzeno, Montone e loro rii affluenti.

I privati potranno raccogliere il legname caduto negli alvei dei corsi d'acqua o trasportato in prossimità delle sponde in aree demaniali. La modalità di raccolta dovrà essere esclusivamente per uso personale e domestico e dovrà rispettare diverse prescrizioni, tra le quali: il prelievo deve riguardare legna già sradicata; l’attività può essere svolta con mezzi di trasporto utilizzando esclusivamente la viabilità e gli accessi già presenti senza portare modifiche o alterazioni dello stato dei luoghi e, comunque, senza accedere all’alveo con i mezzi a motore; il taglio delle piante cadute, per ridurne le dimensioni, potrà essere eseguito esclusivamente con motoseghe o altro strumento di taglio a mano e la raccolta del legname dovrà comprendere anche l'eventuale ramaglia connessa. Il prelievo deve interessare legna già sradicata per un quantitativo non superiore a 250 quintali annui, e deve essere finalizzato all’autoconsumo senza fini di lucro.

Per poter recuperare il legname nei corsi d'acqua dell'Unione faentina sarà necessario inviare una comunicazione indirizzata a: Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ravenna – Sede Ravenna – Piazza Caduti della Libertà 9 – 48121 Ravenna - Tel. 0544 249711. Indirizzo mail stpc.ravenna@regione.emilia-romagna.it; Posta Certificata: stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it e per conoscenza al Comune territorialmente interessato. Nella comunicazione si dovrà indicare: il nominativo del richiedente e il relativo indirizzo e numero di telefono; il corso d’acqua, la località e il tratto interessato, con specifica della lunghezza in metri o estensione areale; il periodo in cui si svolgerà la raccolta.