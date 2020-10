Romagna Welfare sarà online: un webinar aperto a tutti

Dopo l’edizione 2018, anche quest’anno Romagna Welfare si conferma un evento di grande interesse per aziende e professionisti. Ne è una dimostrazione il numero di iscritti, arrivati a coprire la capienza massima delle sale SGR di Rimini, limitate a 150 posti per rispettare le norme di distanziamento.

Romagna Welfare si trasformerà in evento online per far fronte all’emergenza Covid, che ha reso difficile il normale svolgimento di eventi e congressi.

Questa nuova formula renderà possibile a tutti partecipare, senza limiti di spazio e posti a sedere.

“La decisione è stata presa per assicurare a tutti i partecipanti la massima sicurezza” – afferma Luigi Angelini, CEO di Welfare Group – “siamo davvero contenti che tutti i posti fossero esauriti, ma con il progredire della pandemia vogliamo dare massima tranquillità sia alle aziende che ai relatori che hanno accettato di partecipare per fornire contenuti ed esperienze interessanti per i nostri ospiti”.

Durante la diretta gli si analizzerà l’evoluzione del welfare aziendale, ponendo il focus in particolare sul territorio romagnolo. Tra i temi centrali anche l’impatto del welfare sulle comunità locali e un’indagine su come i dipendenti hanno scelto di spendere i fondi a propria disposizione.

In occasione di Romagna Welfare 2020 sarà inoltre illustrato uno studio sul welfare aziendale realizzato da Welfare Group con il patrocinio di Università di Bologna e Regione Emilia Romagna. Lo studio ha visto la partecipazione di oltre 200 aziende romagnole che con lo loro testimonianza hanno contribuito a realizzare una fotografia dell’attuale diffusione del Welfare in Romagna.

Main partners della manifestazione Banca Malatestiana di Rimini, Camac spa e Progetto Romagna.

Partecipare al Webinar è semplice e gratuito: visita il sito www.romagnawelfare.it e iscriviti!

La diretta avrà inizio alle ore 16:00 di giovedì 5 novembre 2020