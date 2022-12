Caos in Perù dopo il golpe, turiste ravennati bloccate sul bus: "Siamo senza cibo e senza soldi, aiutateci"

Ci sono anche una ragazza di Faenza e una di Lugo tra le persone bloccate da lunedì su un autobus in una zona rurale del Perù. Le due giovani, insieme a una ragazza di Cesenatico e a una di Firenze, stavano cercando di raggiungere la Bolivia durante la loro vacanza e si sono ritrovate nel caos più totale. Il mezzo su cui viaggiano è stato bloccato per una protesta politica. Con le italiane ci sono altre cinquanta persone: cileni, americani, colombiani, argentini, giapponesi.

Lo Stato latino-americano è infatti alle prese con un golpe fallito dell'ex Presidente Pedro Castillo, che è stato arrestato, e con proteste e manifestazioni che sono scoppiate anche nelle zone rurali. Scontri con la polizia da parte di quelle che sono state definite sulla stampa internazionale "ronde contadine", sostenitori dell'ex Presidente, che chiedono le dimissioni di Dina Boluarte, che in questo caos è salita al potere, e che chiedono soprattutto che si vada subito a libere elezioni. Le proteste, in base a quello che riportano i media nazionali ed internzionali, hanno portato a sette morti negli scontri di piazza.

Una situazione di estrema precarietà e di totale disordine politico e sociale in cui si sono trovate anche la lughese Lorenza e la faentina Federica, che insieme alle amiche - tutte tra i 21 e i 33 anni - stava attraversando il Paese con un bus per dirigersi verso la Bolivia, quando è rimasta praticamente bloccata, senza acqua e cibo e in condizioni igieniche estrememante precarie. Le ragazze hanno lanciato vari appelli attraverso Instagram: "Siamo a Checacupe senza soldi, senza acqua, senza riuscire a contattare i famigliari, senza servizi igienici. Il dialogo con le persone manifestanti sembra impossibile nonostante i vari tentativi. Chiediamo di far girare il più possibile questi post per riuscire a trovare una soluzione".

Raggiunte in Perù, Lorenza e Federica raccontano la situazione estremamente critica: "Lunedì sera dovevamo spostarci in Bolivia con un bus notturno, ma a 100 chilometri da Cusco ci hanno bloccato la strada - spiegano le ragazze - Tutte le strade sono bloccate in entrata e in uscita dalla città. Siamo tutti bloccati qui, senza soldi, e in questo paesino che si chiama Checacupe non hanno il pos. Abbiamo provato a negoziare con i manifestanti, ma senza risultati. Abbiamo provato a chiedere di lasciarci passare, perché bloccati qua ci sono anche dei bambini, insistendo anche sul fatto che non possiamo più comprare da mangiare: ma ci hanno detto di no. Hanno eretto un muro di terra bloccando la strada, noi dormiamo sull’autobus".

Le amministrazioni comunali della Bassa Romagna hanno fatto sapere di essere in contatto da questa mattina (martedì) con le famiglie e con la Farnesina e seguono da vicino il caso. Le stesse amministrazioni in mattinata hanno allertato la stampa per ottenere attenzione sulla vicenda, che coinvolge anche cittadini di altre nazioni.