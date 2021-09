Volontariato in lutto per la morte di Romano Brandolini, 'memoria storica' del Ravenna Festival

Mondo del volontariato ravennate in lutto per la morte di Romano Brandolini, presidente di Aias (Associazione italiana Assistenza Spastici) e vera e propria memoria storica del Ravenna Festival. Brandolini, nato il 2 dicembre 1935 e responsabile degli spazi teatrali del Ravenna Festival fin dalla prima edizione, è stato per oltre 30 anni responsabile di sala del Teatro Alighieri. Nel 2013 - su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - è stato insignito del titolo di 'Commendatore', Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

"Molto addolora la scomparsa improvvisa di Romano Brandolini - ha commentato Antonio Patuelli - che abbiamo sempre apprezzato per tutte le sue sensibilità umane e culturali come direttore degli spazi teatrali di Ravenna, impegnatissimo in Ravenna Festival e in apprezzate iniziative di volontariato. Mi mancheranno gli incontri quotidiani con lui in via Dante, la strada che unisce il Ravenna Festival e la Cassa di Ravenna. Lo ricorderemo".