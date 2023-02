La grande solidarietà del Rotary: donati importanti strumenti alla Pediatria di Ravenna

Si è svolta venerdì mattina al Santa Maria delle Croci di Ravenna la donazione da parte del Rotary Club Galla Placidia Ravenna di due statimetrici per età pediatrica, uno statimetro per età lattanti e una bilancia pediatrica. Questo service organizzato dal Past Presidente nell’anno 2022, Federico Spadoni, è stato consegnato insieme alla consorte, in rappresentanza delle consorti del Rotary Club Galla Placidia e dal Presidente in carica per l’anno in corso, Massimo Natali.

La donazione di strumenti di misurazione è di rilievo nell'ambito delle attività che vengono svolte dal servizio di Endocrinologia Pediatrica che si occupa di patologie endocrino metaboliche nell'infanzia e adolescenza. Di particolare rilievo sono le problematiche relative alla crescita staturale e alle varianti fisiologiche e patologiche della pubertà. In questa ottica risulta fondamentale importanza avere strumenti di misura di precisione. Un sentito ringraziamento è stato rivolto al Rotary Club Galla Placidia dallo staff della Pediatria e Neonatologia diretto dal dottor Federico Marchetti, anche a nome della Direzione Generale.