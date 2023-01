Rotonde artistiche per valorizzare il museo all'aperto: a Faenza un bando aperto agli artisti

Faenza città d’arte, di rievocazioni storiche e di motori. Ma anche di rotonde. Così per valorizzare le eccellenze cittadine sarà pubblicato un bando nel periodo primaverile aperto ad artisti italiani e stranieri, che avranno il compito di realizzare opere e installazioni sulle principali rotonde della città. Un modo artistico per promuovere il territorio visivamente e per valorizzare le identità cittadine. Se ne è discusso nel corso dell’ultimo consiglio comunale, attraverso una interrogazione alla giunta a firma di Massimo Zoli, capogruppo del neonato ‘Progetto Civico Faentino’.

“Uno dei miei primi ordini del giorno - ha detto Zoli durante la seduta consiliare - fu la proposta di valorizzare le eccellenze faentine attraverso le rotonde”. In quell’occasione “la proposta fu bocciata dalla maggioranza ed io stesso alla fine votai contro. Evidentemente però c’era qualcosa di buono”. Del tema si parlò anche in altre occasioni, dopo la prematura scomparsa di Fausto Gresini infatti l’amministrazione comunale aveva intrapreso l’iter in commissione toponomastica per l’intitolazione di uno spazio urbano proprio a Gresini, individuandolo nella rotonda tra via Pana e via San Silvestro, nelle vicinanze della sede principale del team di Motogp.

Al di la del percorso di intitolazione, che prevede il parere positivo della Prefettura, l’idea di dedicare le rotonde cittadine ad alcuni specifici temi era già stata portata avanti negli anni anche in altre occasioni. Si pensi alla rotatoria ‘Città della Ceramica’ ubicata nei pressi dello svincolo autostradale A14 tra via San Silvestro e via Granarolo, oppure alla rotonda ‘Niballo - Palio di Faenza’ situata tra via Gatti, via Granarolo, via San Silvestro e via del Cavalcavia, entrambe intitolate ai temi nel 2014. Proprio in quest’ultima nel 2017 su progetto della Cooperativa dei Manfredi, fu installato temporaneamente per via delle normative in materia di sicurezza legate al codice della strada, un grande Niballo sul quale si sbizzarrì poi la goliardia di qualche rionale.

Idee e suggestioni da mettere 'a sistema' su cui l’amministrazione comunale sta lavorando, come affermato dal sindaco Massimo Isola, anche in virtù del patrimonio artistico diffuso che la città può vantare e che la rende un museo all’aperto, già riconosciuto ed entrato a fare parte del sistema museale della provincia di Ravenna. “Si sta lavorando a questo progetto complessivo e nuovo - ha riferito il sindaco in consiglio comunale -, non è mai successo che fosse indetto un bando per artisti legato alla realizzazione di una rotonda. Il museo all’aperto che conta 70 opere è un esperimento unico sul territorio nazionale e vanta oggi una mappatura online e un volume guida. Il comitato scientifico è il soggetto che si prende carico di progettare il museo all’aperto e ampliarlo. Le opere rappresenteranno processi identitari della città. Abbiamo individuato quattro rotonde: quella del casello autostradale dedicata alla ceramica, quella tra via Pana e via San Silvestro dedicata al mondo dei motori, quella del cavalcavia intitolata al Palio e l’incrocio di via Firenze che insiste sul parco Valgimigli-Punta degli Orti che rappresenterà il rapporto con Firenze e il tema del Passatore”.

Il bando è quasi pronto: “Usciremo tra marzo ed aprile. Ci sarà un budget limitato perchè i quattro progetti scelti saranno, come deliberato in consiglio comunale, realizzati attraverso investimenti privati, quindi occorrerà cercare nel tessuto produttivo tematico le relative risorse”. Nell’interrogazione Massimo Zoli ha proposto inoltre di dedicare una rotonda alla musica, con riferimento al Meeting delle Etichette Indipendenti, che negli scorsi anni ha festeggiato la 25esima edizione. “In tutto il mondo Faenza è conosciuta musicalmente per Giuseppe Sarti e Domenico Alberghi, nonchè per la musica popolare e folcloristica. Il Mei rappresenta il filo conduttore quindi mi sembra interessante la proposta. Me ne farò portavoce nel comitato scientifico” ha concluso il primo cittadino.