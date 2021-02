Rottura alla rede idrica: Marina di Ravenna e Punta Marina senz'acqua

Da venerdì mattina Marina di Ravenna e Punta Marina sono senz'acqua potabile a causa di un guasto improvviso alla rete idrica. I lavori di Hera sono in corso, si prevede di riuscire a ripristinare il servizio intorno alle 17. Tante le abitazioni prive di erogazione d'acqua in diverse vie delle due località marittime.

A causa del guasto si è inoltre resa necessaria la chiusura della strada statale 67 “Tosco Romagnola” al km 228,400. Gli automobilisti diretti a Rimini vengono deviati sulla viabilità comunale al km 229, in via della Pace e con rientro da via Trieste al km 228. Percorso inverso per i veicoli diretti a Ravenna. Sul luogo sono presenti le squadre Anas, i Vigli del fuoco e i tecnici Hera per garantire la sicurezza stradale e la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.