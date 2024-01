Rottura nella rete idrica di Bagnara: sarà creato un bypass temporaneo

A causa di una rottura importante sulla rete idrica principale che alimenta il Comune di Bagnara di Romagna, le squadre di Hera saranno impegnate da lunedì 8 febbraio in prossimità del ponte sul fiume Santerno che separa il Comune di Bagnara da quello di Mordano. Poiché per la riparazione, piuttosto difficoltosa, si ipotizzano tempi di intervento abbastanza lunghi, verrà creato un bypass temporaneo per garantire la continuità del servizio lungo il ponte del Fiume Santerno.

Durante le fasi di lavorazione potranno verificarsi alcune irregolarità temporanee nella fornitura dell’acqua (interruzioni del servizio, abbassamento della pressione, alterazione del colore), di cui resta comunque confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico.

L’azienda assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.