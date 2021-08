Rovinosa caduta durante la gara di salto ad ostacoli, cavallerizzo ricoverato al "Bufalini"

E' stato trasportato al "Bufalini" di Cesena, con il codice di massima gravità, un cavallerizzo 50enne rimasto ferito nel corso di una gara che si stava disputando presso il circolo ippico "Le siepi" di Cervia. L'incidente sportivo è avvenuto intorno alle 14.30 quando, per cause ancora in corso di accertamento, l'uomo è caduto da cavallo riportando delle serie lesioni. Soccorso sul posto dal personale medico, a causa della gravità della situazione è stato richiesto l'intervento del 118 coi sanitari che, dopo aver stabilizzato il ferito, lo hanno trasportato presso il nosocomio cesenate.